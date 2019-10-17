А что в кино? «Малефисента: Владычица тьмы», «Прощание» и другие премьеры

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Фото: Kinopoisk.ru
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша
Одной из самых ожидаемых премьер этой недели можно назвать фильм «Малефисента: Владычица тьмы» — продолжение «Малефисенты» 2014 года.
Американская драма «Прощание» рассказывает о дружной семье, которая пытается поддержать умирающую бабушку большим семейным праздником.
Российская премьера — фильм «Мысленный волк» Валерии Гай Германики по сценарию Юрия Арабова, заслуживший одну из наград «Кинотавр».
Биографический фильм «Джуди» рассказывает о последних годах жизни легендарной голливудской актрисы и певицы Джуди Гарленд.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.