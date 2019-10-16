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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
Все автобусы маршрута № 77 обяжут заезжать в Карцево. Соответствующее постановление мэрии официально опубликовали в среду, 16 октября.
Теперь все автобусы на указанном маршруте будут следовать через остановки «Карцево», «ДСК-2», «комбинат Сплав», «ТЦ Зельгрос», а в обратном направлении через «микрорайон Агропромстрой».
Новые изменения коснутся вместительных маршруток.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».