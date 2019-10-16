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Фото: УМВД по Рязанской области
В Ряжске белгородец на «семерке» устроил смертельную аварию. Об этом
Во вторник, 15 октября, примерно в 18:25, у дома №35 на улице Горького. По предварительной информации, 20-летний житель Белгородской области на «ВАЗ-2107» на повороте не пропустил мопед «Альфа», которым управлял 51-летний мужчина.
Местный житель скончался в больнице.
Полиция проводит проверку.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».