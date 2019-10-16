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13:07, 16 октября 2019 83
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«Победа» поднимет цены на билеты на 40 процентов

«Победа» поднимет цены на билеты на 40 процентов

Авиакомпания «Победа» поднимет цены на билеты в среднем на 40%. Речь идет о вылетах из зарубежных аэропортов, пишет газета «Ведомости».

Изменения вступят в силу с 28 октября. Отмечается, что они связаны с решением суда, который запретил «Победе» брать с пассажиров деньги за регистрацию на рейсы в Россию. Теперь перевозчик намерен включить эту сумму в стоимость билетов.

Представители других крупных авиакомпаний не ответили, станут ли поднимать цены вслед за «Победой».


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