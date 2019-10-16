«Победа» поднимет цены на билеты на 40 процентов

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Авиакомпания «Победа» поднимет цены на билеты в среднем на 40%. Речь идет о вылетах из зарубежных аэропортов, пишет газета «
Изменения вступят в силу с 28 октября. Отмечается, что они связаны с решением суда, который
Представители других крупных авиакомпаний не ответили, станут ли поднимать цены вслед за «Победой».
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.