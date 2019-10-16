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Вечером во вторник, 15 октября, на улице Разина произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил в 19:24, сообщили в
На вызов выехали четыре расчета. Огонь повредил блок хозпостроек, площадь пожара составила 30 кв м.
Возгорание ликвидировали к 20:40, никто из людей не пострадал.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».