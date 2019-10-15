В сараевском селе установили фонари

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После жалоб жителей села Напольная Сараевского района здесь установили фонари. Они заработали 14 октября, пишет издательство «
В прошлом году на улице Котовка сменили столбы, но фонари на них так и не появились. Глава поселения Андрей Брыков рассказал, что работники РЭС должны были сделать освещение летом, но постоянно ссылались на свою занятость.
Руководитель общественной приемной губернатора обратилась к начальнику РЭС для решения проблемы. Спустя неделю на улице Котовка заработали пять фонарей.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».