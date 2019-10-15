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В Кальном появится дополнительная площадка для сбора снега, сообщили на
«В этом году мы договорились с компанией „Зеленый сад“.Теперь в Кальном будет организована дополнительная площадка для складирования снега», — рассказал руководитель дирекции благоустройства города Андрей Шестопалов.
Также к уборке города, в рамках муниципальных контрактов, будут привлекаться подрядные организации.
Шестопалов отметил, что рабочий состав к зиме полностью укомплектован. В этом году убирать снег будут около 160 человек.
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