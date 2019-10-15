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10:51, 15 октября 2019 119

Разработки ученых рязанского агроуниверситета получили награды на выставке «Золотая осень 2019»

Разработки ученых рязанского агроуниверситета получили награды на выставке «Золотая осень 2019»

Разработки ученый Рязанского агротехнологического университета имени Костычева получили награды агропромышленной выставки «Золотая осень 2019», которая прошла с 9 по 12 октября на ВДНХ в Москве. Ее участниками стали руководство, преподаватели, студенты и аспиранты РГАТУ.

На выставке представили инновационные научные разработки, которые оценивали конкурсные комиссии.

Ученые рязанского вуза заявили три запатентованные разработки в номинации «За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство», каждую из которых отметили медалью:

  • «Низконапорный дождеватель для полива рассады овощных культур, выращиваемой кассетным способом в защищенном грунте» — серебряная медаль;
  • «Агрегат для утилизации незерновой части урожая в качестве удобрения» — бронзовая медаль;
  • система «Паспорт профессионального здоровья работника агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности» — бронзовая медаль.

«Конкурсная комиссия выставки отметила оригинальность и нетривиальный подход к решению научно-технологических задач в аграрной сфере, который показали ученые университета в своих разработках, — сказал ректор РГАТУ Николай Бышов. — За это университет получил золотую медаль выставки».


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