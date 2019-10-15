Разработки ученых рязанского агроуниверситета получили награды на выставке «Золотая осень 2019»

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Разработки ученый Рязанского агротехнологического университета имени Костычева получили награды агропромышленной выставки «Золотая осень 2019», которая прошла с 9 по 12 октября на ВДНХ в Москве. Ее участниками стали руководство, преподаватели, студенты и аспиранты РГАТУ.
На выставке представили инновационные научные разработки, которые оценивали конкурсные комиссии.
Ученые рязанского вуза заявили три запатентованные разработки в номинации «За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство», каждую из которых отметили медалью:
«Конкурсная комиссия выставки отметила оригинальность и нетривиальный подход к решению научно-технологических задач в аграрной сфере, который показали ученые университета в своих разработках, — сказал ректор РГАТУ Николай Бышов. — За это университет получил золотую медаль выставки».
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