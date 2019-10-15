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Центральные рязанские улицы не будут посыпаться песком, информация об этом появилась на
«Улицы города будут обрабатываться увлажненным реагентом, без использования песка», — сообщил руководитель дирекции благоустройства города Андрей Шестопалов.
Уточняется, что пескосоляная смесь будет применяться в спальных районах Рязани.
Всего до 1 января заготовлено около 102 тонн смеси и около 14,5 тысяч кубометров реагента.
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