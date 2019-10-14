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8:24, 14 октября 2019 236
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За сутки в Рязанской области произошло семь пожаров

За сутки в Рязанской области произошло семь пожаров

За минувшие сутки в Рязанской области произошло семь пожаров. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожары произошли в Рязанском, Спасском, Старожиловском, Клепиковском, Ряжском районах, а также в Касимове. Кроме того, сотрудники регионального ГУ МЧС три раза выезжали на тушение мусора.


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