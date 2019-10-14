В Сараевском районе пенсионер едва не зарезал жену из-за отказа купить алкоголь

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В селе Сысои Сараевского района пенсионер едва не зарезал жену. Об этом сообщила
В полицию обратились местные жители, которые услышали звуки ссоры в доме 60-летних пенсионеров. Хозяйка дома позвала на помощь и соседи вызвали полицейских.
Оперативники выяснили, что мужчина несколько часов выпивал. Когда алкоголь закончился, он потребовал, чтобы его супруга сходила в магазин «за добавкой».
Пенсионерка отказала. Ответ не понравился злоумышленнику и он схватил нож и пригрозил, что убьет женщину, если она не пойдет за спиртным. Полицейские успокоили мужчину.
В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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