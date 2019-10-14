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В Рязанской области осудят грабителей-подростков, сообщил
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Путятинского района 1998 и 2001 годов рождения.
Следствием установлено, что в ночь на 14 ноября 2018 года знакомые пришли к дому жителя села Путятино, где насильно отобрали у него полторы тысячи рублей.
Кроме того, поздно вечером 8 декабря 2018 года несовершеннолетний украл три бутылки красного вина из магазина.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».