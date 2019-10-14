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Рязанский водитель опубликовал видео, где он объезжает пробку по «встречке». Ролик появился в instagram.
На кадрах видно, что водитель легковушки двигался по улице Зубковой.
Официальной информации о произошедшем нет.
Напомним, в сентябре в соцсети появилось видео, на котором машина без номеров проехалась по Почтовой.
После этого полицейские нашли нарушителей.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».