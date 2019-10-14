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17:46, 14 октября 2019 155
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В Рязани стартовал финал студенческой «Зарницы»

В Рязани стартовал финал студенческой «Зарницы»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В понедельник, 14 октября, в Рязани стартовал финал военно-патриотической студенческой игры «Зарница». Торжественное открытие прошло у Вечного огня на Скорбященском кладбище.

По словам замминистра регионального минобра Сергея Хлыстова, игра традиционно собирает молодежь разных возрастов уже в шестой раз.

«Мы очень рады, что сегодня в нашем регионе собралось так много студентов из разных уголков России», — сказал Хлыстов.

Помимо него участников поприветствовала мэр Рязани Елена Сорокина. Она отметила, что «рязанская земля — это земля рождающая героев» и пожелала проявить свои лучшие качества. В конце торжества студенты возложили цветы к Вечному огню.

Поучаствовать в «Зарнице» приехали около 500 студентов из 45 регионов. В каждой из команд восемь участников и два руководителя.

Рязанскую область представляют команды из АПУ ФСИН и филиал московского университета МВД.

Соревнования пройдут в девять этапов, среди которых многокилометровые марш-броски, огненно-штурмовая полоса препятствий, прыжки с парашютом, тактический турнир по лазертагу, а также творческий конкурс.

Закрытие и награждение победителей пройдет в пятницу, 18 октября, в РДМ.

Напомним, из-за «Зарницы» в Рязани перекроют движение и запретят парковку на нескольких улицах.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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