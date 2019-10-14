Сотрудники «Рязаньэнерго» пригласили детей на конкурсы по электробезопасности

Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» пригласили школьников и воспитанников детсадов, родителей и педагогов поучаствовать в творческих конкурсах на тему электробезопасности: интернет-конкурсе «Электрознания и Призомания» и конкурсе детских рисунков «Не влезай, убьет!».

Как рассказали в пресс-службе компании, с 1 октября 2019 года по 1 марта 2020 года в девяти регионах «Россети Центр и Приволжье» проходит 11-й межрегиональный интернет-конкурс для детей и подростков «Электрознания и Призомания».

Каждый житель Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской и Тульской областей, а также Республики Марий Эл и Удмуртской республики в возрасте от 5 до 18 лет может подать заявку в несколько номинаций, претендуя на все призы одновременно. Оргкомитет увеличил число призовых мест до 48 и составил 35 эксклюзивных сувенирных наборов.

В номинациях «Эрудит», «Сказочник», «Художник» победители помимо призов получат дополнительный бонус — их работы войдут в сборник «Тетрадь электрознаний-3».

Номинация «Герой видео» приглашает к участию юных блогеров, а в категории «Педагог» победа достанется учителям, заинтересовавшим участием в конкурсе наибольшее число своих учеников.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте «Россети Центр и Приволжье» и в группе « Электропатруль » «ВКонтакте».

Конкурс детских рисунков «Не влезай, убьет!» для детей и подростков от 5 до 17 лет проходит с 25 сентября по 25 декабря 2019 года. В этом году энергетики предлагают участникам проявить свое художественное мастерство в новой специальной номинации «Цифровые электросети».

Принимаются работы формата А3 или А4 на любом материале и в любой художественной технике. Каждый рисунок должен иметь название и соответствовать теме конкурса или спецноминации.