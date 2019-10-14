Сорокина поздравила с днем рождения Михаила Малахова

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В понедельник, 14 октября, глава администрации Елена Сорокина поздравила с днем рождения исследователя русской Америки, полярника, председателя Рязанского областного отделения Русского географического общества, героя Российской Федерации, почетного гражданина Рязани Михаила Малахова. Об этом сообщил
Рязанцу исполнилось 66 лет.
Глава горадминистрации поблагодарила Малахова за просветительскую работу, реализацию совместных проектов.
Она отметила, что Малахов — выдающийся человек нашего города.
Путешественник поблагодарил Сорокину за теплые слова.
«Весь смысл моей деятельности в том, чтобы дарить радость рязанцам, показывать что-то новое. И пусть это непростая задача, вместе мы со всем справимся», — сказал он.
Михаил Георгиевич Малахов родился 8 октября 1953 года в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области. Окончил с отличием Рязанский медицинский институт в 1977 году и аспирантуру в 1980 году. Защитил кандидатскую диссертацию по вопросам грудной хирургии.
Более 30 лет занимается организацией различных полярных экспедиций в Арктике и Антарктиде. В 1995 году Михаил Георгиевич с канадцем Ричардом Вебером совершил уникальный автономный поход от Канады до Северного полюса и назад, за что ему присвоили звание Героя России.
Михаил Георгиевич многократно организовывал международные проекты в области экологии, образования, медицины, спорта с обязательным участием рязанцев, в первую очередь — молодежи. Впервые в России организовал международный фестиваль воздушных шаров. Инициатор рязанской экспедиции на Северный полюс и первого теннисного матча на полюсе.
Организатор экспедиций на Аляску по следам русских первопроходцев. Кавалер орденов «Дружбы народов», «За личное мужество». Отмечен правительственными наградами Канады — «Медалью конфедерации Канады» и орденом «За заслуги».
Заслуженный Мастер спорта СССР, Почетный полярник, Почетный радист, лауреат международного олимпийского приза ЮНЕСКО «За честную спортивную игру», лауреат приза российского олимпийского комитета «За честную спортивную игру».
Депутат Госдумы Федерального собрания РФ 3-го созыва. Женат, имеет двух сыновей, живет с семьей в Рязани.
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