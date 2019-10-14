«СМ-Клиника» рассказала рязанцам об эффективных прививках от гриппа

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«СМ-Клиника» рассказала рязанцам об эффективных вакцинах от гриппа. По мнению специалистов, чтобы обезопасить себя на целый сезон, достаточно сделать всего одну качественную прививку.
«Вакцинация действительно способна предотвратить заражение гриппом. Но ее эффективность напрямую зависит от качества препарата. Мы используем противогриппозные вакцины последнего поколения. Они подходят как взрослым, так и детям», — сообщили в «СМ-Клиника».
Речь идет о голландской вакцине «Инфлювак» и российской «Ультрикс» от Национальной иммунобиологической компании (Нацимбио).
«Обезопасить себя от гриппа проще, чем кажется: нужна всего лишь качественная прививка. Уделите время на один визит в „СМ-Клиника“, чтобы потом не тратиться на лечение», — призвали рязанцев.
Получить более подробную информацию о вакцинации и записаться на процедуры можно круглосуточно по телефону
Адрес «
ООО «СМ-Регионмед» ЛО-62-01-001952
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