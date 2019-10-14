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12:22, 14 октября 2019 80
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Сасовское летное училище два года закупало бензин с нарушениями

Сасовское летное училище два года закупало бензин с нарушениями

Рязанское УФАС выяснило, что в Сасовском летном училище закупали бензин с нарушениями, сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что учреждение с 2017 года проводило электронный аукцион на поставку топлива, исключая участие российский производителей.

«Аукционная документация содержала такие требования к документам на закупаемое топливо, представить которые могли только ни кто иной, как поставщик или производитель импортного авиационного бензина, что полностью исключило возможность участия в торгах поставщиков аналогичного по характеристикам авиатоплива российского производства», — говорится в сообщении.

Победителем конкурса всегда становилось одно и то же лицо.

Ведомство начало проверку после обращение российского поставщика — ОАО «Ивхимпром».

Ранее RZN.info рассказал о том, как и чему учат студентов в училище.


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