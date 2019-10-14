Сасовское летное училище два года закупало бензин с нарушениями

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанское УФАС выяснило, что в Сасовском летном училище закупали бензин с нарушениями, сообщила пресс-служба ведомства.
Установлено, что учреждение с 2017 года проводило электронный аукцион на поставку топлива, исключая участие российский производителей.
«Аукционная документация содержала такие требования к документам на закупаемое топливо, представить которые могли только ни кто иной, как поставщик или производитель импортного авиационного бензина, что полностью исключило возможность участия в торгах поставщиков аналогичного по характеристикам авиатоплива российского производства», — говорится в сообщении.
Победителем конкурса всегда становилось одно и то же лицо.
Ведомство начало проверку после обращение российского поставщика — ОАО «Ивхимпром».
Ранее RZN.info рассказал о том, как и чему
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСотрудники «Рязаньэнерго» пригласили детей на конкурсы по электробезопасности
|
cледующая новость →В Шиловском районе ввели два карантина по бешенству животных
17-летняя нападающая «Рязани-ВДВ» рассказала о дебюте в Лиге чемпионов, секции тхэквондо и поддержке на поле.