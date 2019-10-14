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Фото: Администрация Рязани
С начала года рязанцы направили около 7500 обращений в мэрию — 4 280 непосредственно от заявителей и 3 229 перенаправлены из других органов власти. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
За аналогичный период 2018 года число обращений снизилось на 10%.
Так, 4 021 обращений поступило в письменной форме, еще 3 488 направили в электронной.
Для передачи информации в администрацию жители региона также использовали соцсети. Через официальные группы за 9 месяцев поступило более 2 000 сообщений; через другие источники в социальных сетях — более 4,6 тысяч; через портал «Исправим вместе» — 301 сообщение.
Наибольшее количество адресовали в управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта.
Мэр города, заместители и руководители структуркных подразделений провели 371 прием граждан.
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