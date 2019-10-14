Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:09, 14 октября 2019 140
 0    0

С начала года рязанцы направили около 7500 обращений в мэрию

С начала года рязанцы направили около 7500 обращений в мэрию

Фото: Администрация Рязани

С начала года рязанцы направили около 7500 обращений в мэрию — 4 280 непосредственно от заявителей и 3 229 перенаправлены из других органов власти. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

За аналогичный период 2018 года число обращений снизилось на 10%.

Так, 4 021 обращений поступило в письменной форме, еще 3 488 направили в электронной.

Для передачи информации в администрацию жители региона также использовали соцсети. Через официальные группы за 9 месяцев поступило более 2 000 сообщений; через другие источники в социальных сетях — более 4,6 тысяч; через портал «Исправим вместе» — 301 сообщение.

Наибольшее количество адресовали в управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта.

Мэр города, заместители и руководители структуркных подразделений провели 371 прием граждан.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Какое наказание предусмотрено за незаконную продажу алкоголя? Отвечает прокуратура

Какое наказание предусмотрено за незаконную продажу алкоголя? Отвечает прокуратура

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 4 237
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
18:11, 8 октября 2019 3 977
В Рязани директор управляющей компании разбил голову молотком владельцу квартиры 4
13:38, 9 октября 2019 3 014
Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком — источник 1
9:31, 9 октября 2019 1 125
В котлете из столовой рязанской школы нашли скрепку 2
17:45, 4 октября 2019 1 891
На Рязанскую область надвигается балканский циклон
Все новости
Голосования

Лучший сотовый оператор Рязанской области, по мнению читателей РЗН.инфо, это:

Окончание опроса: 20.10.2019
Архив голосований
Форум