Рязанка пыталась купить породистого щенка и «нарвалась» на мошенников

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У рязанки, пытавшейся купить породистого щенка, похитили пять тысяч рублей. Об этом сообщила
25-летняя рязанка обратилась в полицию и сообщила, что перевела пять тысяч в качестве предоплаты за королевского чарльз кинг спаниеля.
Она рассказала, что выбрала щенка на специальном сайте, специализирующемся на торговле.
Рязанка отметила, что ей понравились фотографии собаки, описание и родословная, а также цена.
Хозяин пса запрашивал небольшую сумму и предложение показалось привлекательным покупательнице.
Она решила купить щенка и связалась с автором объявления. Продавец запросил за перевозку, а в качестве аванса пять тысяч рублей попросил перевести ему на карту.
Рязанка согласилась и перевела деньги. Продавец перестал выходить на связь.
Выяснилось, что к хищению причастен 29-летний житель Таганрога.
«Чтобы „запутать следы“, он указал реквизиты банковской карты своей знакомой, но полицейские разгадали все уловки злоумышленника», — отметили в пресс-службе.
Для розыска полиция выезжала в Ростовскую область. Злоумышленника задержали.
Выяснилось, что он причастен также к другим хищениям, которые совершил через интернет.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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