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10:43, 14 октября 2019 55
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Рязань вошла в число популярных городов для туризма в ноябре

Рязань вошла в число популярных городов для туризма в ноябре

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

Рязань вошла в число городов, которые пользуются у туристов популярностью в ноябре. Об этом со ссылкой на Ростуризм пишут «Известия».

Отмечается, что в целом по всем направлениям турпоток на ноябрь вырос на 5-7%. При этом цены на путешествия по России и за рубеж также увеличились на 10%.

Лидером по количеству туристов в ноябре среди российских городов стал Сочи. На втором месте Санкт-Петербург, на третьем — города Подмосковья.

Среди популярных железнодорожных направлений по стране выделяются Санкт-Петербург, Москва, Казань, города Золотого кольца, Владивосток, Калининград, Калуга, Тула, Тверь и Рязань.

Из зарубежных городов среди российских туристов лидируют Берлин, Вена, Прага, Амстердам и Стамбул.


© RZN.info

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