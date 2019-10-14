Рязань вошла в число популярных городов для туризма в ноябре

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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
Рязань вошла в число городов, которые пользуются у туристов популярностью в ноябре. Об этом со ссылкой на Ростуризм пишут «
Отмечается, что в целом по всем направлениям турпоток на ноябрь вырос на 5-7%. При этом цены на путешествия по России и за рубеж также увеличились на 10%.
Лидером по количеству туристов в ноябре среди российских городов стал Сочи. На втором месте Санкт-Петербург, на третьем — города Подмосковья.
Среди популярных железнодорожных направлений по стране выделяются Санкт-Петербург, Москва, Казань, города Золотого кольца, Владивосток, Калининград, Калуга, Тула, Тверь и Рязань.
Из зарубежных городов среди российских туристов лидируют Берлин, Вена, Прага, Амстердам и Стамбул.
© RZN.info
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