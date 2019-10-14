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Полиция начала проверку после видео, где рязанец объезжает пробку по «встречке». Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
«Видеозапись изучили. Будут приняты соответствующие меры», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, водитель легковушки
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