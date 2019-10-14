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17:20, 14 октября 2019 236
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Полиция начала проверку после видео, где рязанец объезжает пробку по «встречке»

Полиция начала проверку после видео, где рязанец объезжает пробку по «встречке»

Полиция начала проверку после видео, где рязанец объезжает пробку по «встречке». Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Видеозапись изучили. Будут приняты соответствующие меры», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, водитель легковушки двигался по улице Зубковой.


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