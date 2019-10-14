Полиция ищет очевидцев ДТП на Московском, после которого погиб пешеход

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Фото: Ru.wikipedia.org
В Рязани ищут очевидцев ДТП, произошедшего 14 сентября около дома 31А по Московскому шоссе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла около 20:20. 42-летний житель Тульской области за рулем Volkswagen Touareg сбил 48-летнего рязанца, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода.
Пешеход получил травмы, от которых скончался в больнице.
Очевидцев попросили обратиться в отдел №4 следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону 29-74-99, 29-72-56.
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