Под Рязанью 78-летний пенсионер на кроссовере сбил пьяного мужчину

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
На трассе М-5 под Рязанью 78-летний пенсионер на Lada XRAY сбил мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло в 18:20 субботы, 12 октября, около санатория «Колос».
Известно, что 57-летний пешеход был пьян. Его доставили в БСМП с закрытым перелом левой голени и вывихом плеча.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьКуда обращаться? Рязанцам рассказали, как починить и заменить счетчик
|
cледующая новость →Полиция отреагировала на ролик видеоблогера о нарушениях рязанских автоинспекторов
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.