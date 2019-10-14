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15:48, 14 октября 2019 318
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Под Рязанью 78-летний пенсионер на кроссовере сбил пьяного мужчину

Под Рязанью 78-летний пенсионер на кроссовере сбил пьяного мужчину

Фото: УМВД по Рязанской области

На трассе М-5 под Рязанью 78-летний пенсионер на Lada XRAY сбил мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в 18:20 субботы, 12 октября, около санатория «Колос».

Известно, что 57-летний пешеход был пьян. Его доставили в БСМП с закрытым перелом левой голени и вывихом плеча.


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