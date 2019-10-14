Пьяный рязанец устроил аварию с пострадавшим в Липецке

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Пьяный рязанец на Mercedes устроил аварию с пострадавшим в Липецке, сообщил
Столкновение произошло вечером в воскресенье, 13 октября, в районе села Введенка. Mercedes лоб в лоб врезался в Mitsubishi Pajero.
В ДТП пострадала пожилая женщина-водитель. У нее переломы лицевого скелета, травма глаза, закрытая травма грудной клетки и ушибы внутренних органов.
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