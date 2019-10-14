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18:17, 14 октября 2019 42
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Мэрия отчиталась об уборке свалок в Рязани

Мэрия отчиталась об уборке свалок в Рязани

Фото: Администрация Рязани

В рамках месячника по благоустройству в Рязани начали убирать несанкционированные свалки, сообщил сайт горадминистрации.

28 кубометров мусора убрали с привлечением 13 единиц техники на улице Качевской, дом 34, улице Поселковой дом 4, улице Соколовской дом 1-б.

На улице Молодцова между домами 6 и 6 корпус 1 вывезли более 14 кубометров отходов.

В поселке Борки в 7-м районе напротив дома №1 вывезли 55 кубометров мусора, с территории между 2-м и 3-м районами убрали — 75 кубометров отходов. Всего к работе привлекали 11 единиц техники.

Кроме того, работы по ликвидации трех свалок провели на улице Керамзавода, дом 5-а, улице Мирная, дом 45, улице Гоголя, дом 5. Вывезено 87 кубометров мусора, привлечено семь единиц техники.

По вопросам вывоза свалок рязанцам предложили обращаться в префектуры (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00) по телефонам:

  • префектура Советского района 21-65-70;
  • префектура Октябрьского района 28-37-49;
  • префектура Железнодорожного района 76-47-88;
  • префектура Московского района 37-35-19.

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