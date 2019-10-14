МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Пресс-служба регионального ГУ МЧС выпустила метеопредупреждение для рязанцев.
«В ближайшие 1-3 часа, с сохранением до конца суток 14 октября, ночью и днем 15 октября, на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани скончался основатель инженерно-экономического факультета радиоуниверситета
|
cледующая новость →С начала года рязанцы направили около 7500 обращений в мэрию
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.