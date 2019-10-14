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13:40, 14 октября 2019 166
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Из-за «Зарницы» в Рязани перекроют движение и запретят парковку на нескольких улицах

Из-за «Зарницы» в Рязани перекроют движение и запретят парковку на нескольких улицах

Из-за игры «Зарница» в Рязани с 14 по 18 октября перекроют движение и запретят парковку на нескольких улицах. Об этом сообщил сайт горамдинистрации.

Рязанцев попросили не парковать машины на следующих участках улиц:

  • на Голенчинском шоссе у центрального входа в Скорбященский мемориальный комплекс с 13:00 до 16:30 14 октября;
  • на площади 50-летия Октября у дома №1, в том числе во внутреннем дворе, с 15:00 до 20:00 14 октября;
  • на улице Сенной у дома №23 с 8:00 до 17:00 15 октября;
  • на пересечение проезда Речников и Окского шоссе с 8:00 до 17:00 16 октября;
  • на участке улицы Петрова от дома №2 до дома №10 с 7:30 до 9:30 и с 15:30 до 17:30 17 октября;
  • на Голенчинском шоссе у центрального входа в Скорбященский мемориальный комплекс с 13.00 до 16.30 18 октября;
  • на площади 50-летия Октября у дома №1, в том числе во внутреннем дворе, с 8:00 до 13:00 18 октября.

16 октября с 8:00 до 17:00 от пересечения проезда Речников и Окского шоссе до пляжа на Ореховом озере закроют движение транспорта.

Администрация попросила учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Ранее опубликовали программу игры «Зарница» в Рязани.


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