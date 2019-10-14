Из-за «Зарницы» в Рязани перекроют движение и запретят парковку на нескольких улицах

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Из-за игры «Зарница» в Рязани с 14 по 18 октября перекроют движение и запретят парковку на нескольких улицах. Об этом сообщил
Рязанцев попросили не парковать машины на следующих участках улиц:
16 октября с 8:00 до 17:00 от пересечения проезда Речников и Окского шоссе до пляжа на Ореховом озере закроют движение транспорта.
Администрация попросила учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.
Ранее опубликовали
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