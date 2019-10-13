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Ухоловский блогер-тракторист Сергей Корнеев занял второе место на конкурсе «Моя земля — Россия». Об этом сообщил
Рязанец, у которого более 129 тысяч подписчиков на YouTube-канале, занял второе место в номинации «Моя Малая Родина», посвященной проблемам села и популяризации сельского образа жизни.
В этом году на конкурсе из 80 регионов России на конкурс поступило 1147 журналистских проектов, из которых жюри выбрало лучшие в шести номинациях. Впервые принимались работы блогеров и пользователей соцсетей.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».