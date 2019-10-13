С понедельника в Рязани временно сократят количество маршруток №50

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С понедельника, 14 октября, в Рязани временно сократят количество маршруток №50. Об этом сообщил
Обслуживание перевозчика ООО «Балашихинская транспортная компания» прекратят из-за окончания лицензии. Из-за этого с 14 октября и до подведения итогов конкурса — 6 ноября — маршрут будут обслуживать шесть единиц «УРТ» и две коммерческие машины малого класса.
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