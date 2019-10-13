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Рязанское министерство спорта показало ролик о пользе плавания Видео опубликовали на YouTube.
«Все мы знаем, что нахождение в воде полезно как для физического, так и для психического здоровья. Такой вид спорта, как плавание, относится к числу наиболее доступных. В детском возрасте благодаря занятиям плаванием человек становится физически крепким и быстрее растет. В пожилом возрасте плавание помогает укрепить кости и мышцы», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что плавание, в частности, улучшает осанку и снижает вес.
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