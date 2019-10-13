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14:18, 13 октября 2019 235
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Рязанские слингомамы станцевали в центре города

Рязанские слингомамы станцевали в центре города

Рязанские слингомамы станцевали в центре города. Видео танца появилось в группе «ВКонтакте».

Сам флешмоб «Танцы объединяют» прошел в сентябре. Рязанки танцуют с малышами уже в четвертый раз.

На этот раз выбрали две локации — возле памятников Ленину и Евпатию Коловрату.

Фотограф Светлана Крючкова


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