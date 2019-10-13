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18:28, 13 октября 2019 374
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Рязанцев призвали помочь пенсионеру, убирающему за посетителями общепита в «Премьере»

Рязанцев призвали помочь пенсионеру, убирающему за посетителями общепита в «Премьере»

Рязанцев призвали помочь пенсионеру, убирающему за посетителями общепита в ТЦ «Премьер». Пост опубликовали в Instagram.

По словам автора сообщения, мужчина ежедневно приходит на третий этаж торгового центра, чтобы «собрать остатки еды, которыми он мог бы пообедать».

«Я каждый раз даю ему денег, с его слов он живет один и пенсии ему не хватает, попрошайничать ему не позволяет воспитание, поэтому он помогает местным уборщицам, а взамен берет еду, которую не доели. Он жалуется на зрение, но повлиять на это он не может. Я тут не объявляю сбор денег, а лишь прошу: не проходите мимо и помогите этому дедушке», — говорится в сообщении.

В комментариях к посту рязанка отметила, что у мужчины болеет дочь, поэтому «все деньги уходят на лечение».


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