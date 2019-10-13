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17:44, 13 октября 2019 112
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Многокилометровые марш-броски и прыжки с парашютом. Опубликована программа игры «Зарница» в Рязани

Многокилометровые марш-броски и прыжки с парашютом. Опубликована программа игры «Зарница» в Рязани

С 14 по 18 октября в Рязани пройдет финал военно-патриотической игры «Зарница», на которую приедут участники из 45 регионов, сообщили организаторы.

В девяти этапах поучаствуют 500 студентов.

«В финале будут многокилометровые марш-броски, огненно-штурмовая полоса препятствий, прыжки с парашютом, тактический турнир по лазертагу. Также пройдет творческий конкурс», — говорится в сообщении.

По итогам лучшие команды получат медали и призы.

Программу мероприятий можно посмотреть здесь.


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