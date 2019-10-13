Доклад рязанского ученого стал лучшим на всероссийском медицинском форуме

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Доклад рязанского ученого Иван Игнатова стал лучшим на Всероссийской научно-практической конференции «Российский колопроктологический форум», сообщил главврач Рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов «
Игнатов представил работу «Первичный опыт лапароскопических операций при раке прямой кишки с применением технологии NOSES при удалении препарата» главном в Самаре мероприятии для колопроктологов.
Этот результат повторил успех 16-летней давности, когда рязанская делегация прибыла на форум под руководством Константина Пучкова.
«Сегодня я испытываю те же чувства, которые испытал наш научный руководитель. Спустя 16 лет форум вновь прошел в Самаре и теперь уже мы с моим учеником празднуем победу! Поздравляю заведующего отделением онкологии Дмитрия Пучкова и весь коллектив онкологического отделения!» — написал главврач.
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