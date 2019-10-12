Рязанцев предупредили об усилении ветра

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Фото: Pixabay.com
Рязанское ГУ МЧС опубликовало метеопредупреждение. В выходные, 12 и 13 октября, ветер усилится до 18 метров в секунду.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погодной
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