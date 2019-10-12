Синоптики рассказали о погодной аномалии в России

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Фото: Pixabay.com
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погодной аномалии в России. По его словам, температура воздуха в большинстве регионов выше нормы на четыре-шесть градусов, передает
Вильфанд отметил, что 10 октября в Омске температура побила рекорд: она была выше 21 градуса. По его словам, высокая температура продержится еще пять-шесть дней.
Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что аномалию вызвал вынос теплых воздушных масс с юга.
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