В выходные рязанская полиция проведет масштабные рейды

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В пятницу и предстоящие выходные в Рязанской области пройдут масштабные рейды по поиску пьяных водителей. Об этом сообщила
В ГИБДД напомнили, что за управление транспортным средством в пьяном состоянии грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.
За повторное управление в нетрезвом виде грозит штраф до 200-300 тысяч рублей, а также обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Также пьяным водителям может грозить срок до двух лет.
Всех, кто стал свидетелем «пьяного» вождения, попросили сообщать по номерам (4912) 29-74-54, 29-74-64.
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