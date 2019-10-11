В Щацком районе отремонтируют дороги по решению суда

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Шацком районе отремонтируют дороги по решению суда, сообщли на
Известно, что дорога на улице Рабоче-Крестьянская имеет выбоины и просадки, нарушающие ГОСТ.
В районный суд направлено административное исковое заявление.
До 1 ноября 2020 года местная администрация должна устранить все нарушения.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа улице Чкалова «семерка» провалилась в яму
|
cледующая новость →Рязанец пытался получить кредит в интернете и остался без шести тысяч
Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?