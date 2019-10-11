В Рязани временно сократили количество маршруток №50

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
В Рязани временно сократят количество автобусов на маршруте №50 до восьми единиц. Об этом сообщил
С 14 октября обслуживание перевозчика ООО «Балашихинская транспортная компания», прекратят из-за окончания срока действия на право перевозок по маршруту №50 М2 «ОАО „Тяжпрессмаш“ — поселок Южный».
25 сентября объявили открытый конкурс на право осуществления перевозок по маршруту.
С 14 октября до подведения итогов конкурса — 6 ноября — маршрут будут обслуживать шесть единиц «Управления Рязанского троллейбуса» и двумя коммерческими машинами малого класса.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Режиссер клипов «Касты» и «Би-2» провел мастер-класс для рязанцев
17-летняя нападающая «Рязани-ВДВ» рассказала о дебюте в Лиге чемпионов, секции тхэквондо и поддержке на поле.