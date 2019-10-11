В Рязани планируют сделать пешеходный переход с подсветкой сверху

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В Рязани планируют сделать пешеходный переход, который будет подсвечиваться сверху. Об этом в четверг, 10 октября, сообщил зампред правительства Евгений Беленецкий во время публичного отчета.
По его словам, пешеходный переход будет экспериментальным. Его подсветят сверху, чтобы привлечь внимание участников дорожного движения.
Место, где появится такой переход, пока неизвестно.
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