Режиссер клипов «Касты» и «Би-2» провел мастер-класс для рязанцев

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В пятницу, 11 октября, в Рязань приехал режиссер Михаил Сегал. Он провел мастер-класс «Работа актера на съемочной площадке» в театре драмы.
На занятие пришли студенты Рязанского филиала МГИК, актеры и журналисты. По словам Сегала, чтобы привлечь внимание режиссера в процессе отбора на роль, актеру нужна простота и естественность.
«Для человека, который будет вас смотреть важно понять, что и как вы говорите. Лучше присылать видео и немного рассказать о себе. Не нужно пытаться понравиться», — отметил Сегал.
Также гость рассказал, что хороший театральный актер прекрасно покажет себя и в кино.
«В кино, как правило, все роли значительно короче, чем в театре и далеко не всегда снимаются по порядку. Главная сложность, заключается в том, что из-за отсутствия репетиций, актеру приходится самостоятельно проработать свою роль», — подчеркнул режиссер.
Справка:
Михаил Сегал родился 3 января 1975 года в Орле. В 1994 году окончил режиссерский факультет Орловского института культуры. За свою карьеру снял 12 картин среди которых фильм «Рассказы». Кроме того, он снял клипы для таких групп как «Би-2», «Сплин», «Ногу свело», «Каста», «Ночные снайперы» и «Машина времени».
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