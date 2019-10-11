Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:31, 11 октября 2019 155
 0    0

Режиссер клипов «Касты» и «Би-2» провел мастер-класс для рязанцев

Режиссер клипов «Касты» и «Би-2» провел мастер-класс для рязанцев

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 11 октября, в Рязань приехал режиссер Михаил Сегал. Он провел мастер-класс «Работа актера на съемочной площадке» в театре драмы.

На занятие пришли студенты Рязанского филиала МГИК, актеры и журналисты. По словам Сегала, чтобы привлечь внимание режиссера в процессе отбора на роль, актеру нужна простота и естественность.

«Для человека, который будет вас смотреть важно понять, что и как вы говорите. Лучше присылать видео и немного рассказать о себе. Не нужно пытаться понравиться», — отметил Сегал.

Также гость рассказал, что хороший театральный актер прекрасно покажет себя и в кино.

«В кино, как правило, все роли значительно короче, чем в театре и далеко не всегда снимаются по порядку. Главная сложность, заключается в том, что из-за отсутствия репетиций, актеру приходится самостоятельно проработать свою роль», — подчеркнул режиссер.

Справка:

Михаил Сегал родился 3 января 1975 года в Орле. В 1994 году окончил режиссерский факультет Орловского института культуры. За свою карьеру снял 12 картин среди которых фильм «Рассказы». Кроме того, он снял клипы для таких групп как «Би-2», «Сплин», «Ногу свело», «Каста», «Ночные снайперы» и «Машина времени».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Новая услуга в «СМ-Клиника» — программы комплексной диагностики

Новая услуга в «СМ-Клиника» — программы комплексной диагностики

В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 3 541
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
14:30, 29 сентября 2019 19 545
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
16:28, 29 сентября 2019 4 028
В Рязани курсант десантного училища выломал подъездную дверь. Видео 8
16:23, 28 сентября 2019 2 797
В МЧС разъяснили, как будет действовать запрет на курение на балконе 1
20:49, 28 сентября 2019 1 773
Артемий Лебедев рассказал, как 15 лет назад работал в Рязанской области 2
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 11.10.2019
Архив голосований
Форум