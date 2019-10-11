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16:07, 11 октября 2019 172
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В Путятинском районе раньше срока отремонтировали мост через Пару

В Путятинском районе раньше срока отремонтировали мост через Пару

В Путятинском районе раньше срока отремонтировали мост через Пару, сообщает издательство «Пресса».

Движение по нему открыли 11 октября.

Напомним, деревянный мост через через Пару сломался от того, что по нему ездили большегрузы. Его обещали отремонтировать к середине октября.


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