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В Путятинском районе раньше срока отремонтировали мост через Пару, сообщает издательство «
Движение по нему открыли 11 октября.
Напомним, деревянный мост через через Пару
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