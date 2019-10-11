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В Полянах автокран упал в канаву. Как сообщили в
Отмечается, что у водителя поинтересовались, как «его туда занесло»? «Где знак, что я не могу тут ездить?» — ответил мужчина.
В «операции по спасению» крана задействовали одну единицу техники, патруль ДПС и членов садоводческого кооператива, которые не могли оттуда выехать.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».