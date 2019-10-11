В Песочне рязанка на «четырнадцатой» сбила женщину

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Фото: УГИБДД по Рязанской области
В четверг, 10 октября, в Дашково-Песочне произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Примерно в 19:30 около дома №76 по улице Большой 27-летняя жительница Рязанского района на ВАЗ-2114 сбила 42-летнюю женщину. По предварительной информации, она переходила дорогу в неположенном месте.
Пострадавшая получила травмы, с которыми ее доставили в больницу.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».