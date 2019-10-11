Утром из-за аварии в Кальном отключили свет

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Фото: Pixabay.com
В пятницу, 11 октября, в шесть часов в Кальном отключили свет из-за аварии. Об этом
Электричества нет по следующим адресам: улица Кальная, Касимовское и Солотчинское шоссе, Касимовский переулок.
В аварийно-диспетчерской службе уточнили, что ремонтно-восстановительные работы продлятся около трех часов часов с момента отключения.
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.