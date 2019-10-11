Рязанский приборный завод получил благодарность регионального минспорта

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В адрес генерального директора Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») Павла Будагова пришло благодарственное письмо министра физической культуры и спорта области Владислава Фролова за поддержку 16-го Всероссийского дня бега «Кросс нации-2019».
«Министерство физической культуры и спорта Рязанской области выражает вам и коллективу АО „Государственный Рязанский приборный завод“ искреннюю признательность и благодарность за помощь в организации, личную поддержку, высокий уровень профессионализма при решении возникающих задач.
Благодаря вашей личной помощи, активной жизненной позиции в формировании здорового образа жизни, поддержке популяризации физической культуры и спорта, данные соревнования прошли на высоком организационном уровне.
Выражаем уверенность, что наше сотрудничество послужит уверенному развитию физической культуры и спорта в Рязанской области», — говорится в письме.
Всероссийский день бега «Кросс нации» прошел в России 21 сентября. В Рязани и области участниками акции стали более 15 тысяч человек. В их числе — работники АО «ГРПЗ», среди которых как молодые любители спорта, так и «ветераны» забега. Они успешно преодолели трехкилометровую дистанцию.
Заводчане участвуют в «Кроссе нации» на протяжении многих лет, а предприятие оказывает поддержку в проведении забега — выделяет транспорт.
Руководство АО «ГРПЗ» уделяет внимание привлечению своих сотрудников к занятиям физкультурой и спортом. На предприятии проходят первенства по разным видам спорта (волейбол, мини-футбол, спортивное ориентирование, настольный теннис, лыжные гонки, стрельба из пневматической винтовки, дартс). Заводчане также регулярно участвуют в региональных и всероссийских спортивных состязаниях.
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