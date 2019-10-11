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В среду, 9 октября, в честь 75-летия Великой Победы в Рязани прошла акция «Сад Победы — Сад Жизни». К ней присоединились первый секретарь рязанского обкома
Всего участники акции посадили 35 саженцев.
«Мы сегодня снова переживаем лихие времена, когда организаторы всевозможных провокаций, малых войн, подбираясь к большим, а может быть, и глобальным военным конфликтам, делают это ради того, чтобы набить свои карманы, поработить целые народы и страны. Мы против такого подхода и вся наша великая Россия и ее тысячелетняя история тому доказательство», — заявили коммунисты.
Завершающий этап акции пройдет весной 2020 года в канун 75-й годовщины Победы.
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.