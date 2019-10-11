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10:15, 11 октября 2019 198

Рязанские коммунисты присоединились к акции «Сад Победы — Сад Жизни»

Рязанские коммунисты присоединились к акции «Сад Победы — Сад Жизни»

В среду, 9 октября, в честь 75-летия Великой Победы в Рязани прошла акция «Сад Победы — Сад Жизни». К ней присоединились первый секретарь рязанского обкома КПРФ Денис Сидоров, секретари Дмитрий Иваничкин, Эвелина Волкова, Виктор Малюгин, а также руководители общественных организаций Евгений Морозов, Владимир Федоткин, Лилия Кривцова, Наталья Епишкина, другие коммунисты и комсомольцы.

Всего участники акции посадили 35 саженцев.

«Мы сегодня снова переживаем лихие времена, когда организаторы всевозможных провокаций, малых войн, подбираясь к большим, а может быть, и глобальным военным конфликтам, делают это ради того, чтобы набить свои карманы, поработить целые народы и страны. Мы против такого подхода и вся наша великая Россия и ее тысячелетняя история тому доказательство», — заявили коммунисты.

Завершающий этап акции пройдет весной 2020 года в канун 75-й годовщины Победы.


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