Рязанок пригласили пройти бесплатную диагностику рака груди

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанко пригласили пройти бесплатную диагностику рака груди, информация об этом появилась в группе «
В рамках Международного дня борьбы против рака молочной железы, в больнице №8 пройдет акция «Бесплатная маммография 20 женщинам».
«Запись проводится с понедельника по пятницу, с 9:00 — 14:00», — говорится в сообщении.
Дополнительная информация по телефону: 25-22-53.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Скопинском районе выбрали председателя думы
В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.