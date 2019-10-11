Рязанцы смогут бесплатно пройти тест на ВИЧ

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Фото: Pixabay.com
С 24 по 28 октября рязанцы смогут бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ. Об этом сообщил
Мероприятие пройдет в рамках ежегодной Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019».
В городе появятся специальные мобильные пункты тестирования.
«Узнать их будет очень просто — брендированные автомобили белого цвета с широкой красной лентой», -говорится в сообщении.
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?